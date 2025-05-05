Їх зустріли оплесками: українські військові пройшли маршем у Лондоні

Українські захисники несли прапор під час параду, який спостерігали король Чарльз і його родина.

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Король Чарльз і його родина спостерігали за подією / Колаж: Главред, фото: скріншот відео youtube.com

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Як українські військові з’явилися на параді в центрі Лондона

Чому британці стоячи вітали український підрозділ

Хто з королівської родини спостерігав за ходою

Українські військовослужбовці долучилися до урочистої ходи в Лондоні, присвяченої 80-й річниці Дня Перемоги. Про це повідомляє The Guardian.

Парад, у якому також брали участь британські збройні сили, пройшов центральними вулицями столиці — від будівлі парламенту до Букінгемського палацу. Подію спостерігали король Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям із принцесою Кейт, а також їхні діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

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"Натовп вітав українських військових, коли вони пройшли маршем по вулиці Вайтголл у Лондоні. Деякі глядачі навіть вилазили на стіни та вуличні меблі, аби краще побачити процесію", — пише The Guardian.

Під час урочистостей українські воїни несли прапор України та проходили повз трибуну з королівською родиною і високопосадовцями.

"Коли вони несли прапор України та маршували повз трибуну, де були королівська родина й високопосадовці, їм аплодували", — зазначає видання.

Фото: скріншот

Також повідомляється, що українські військові, які брали участь у заході, проходять підготовку у Великій Британії.

Миротворці в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, журналісти Reuters 26 березня опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Європа відмовилася від розміщення миротворців в Україні і вирішила зосередитися на розробці інших гарантій безпеки. Франція, Британія та інші країни "коаліції охочих" мають намір обговорити варіанти.

Європейці могли б прикрити кордон із Білоруссю, це дало б змогу Україні звільнити частину сил, вважає заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Києву "не потрібна міжнародна присутність (миротворців, - ред.) десь у Львові".

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у Києві, у межах якої обговорюватиметься питання миротворців із Францією, Британією та низкою країн. Україна продемонструє свої пропозиції.

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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