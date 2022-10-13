"Йтимуть до кінця": дипломат пояснив, навіщо Пригожин і Кадиров бунтують у Росії

Євген Пригожин та Рамзан Кадиров / скріншот з відео, УНІАН

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров та куратор ПВК "Вагнера" (він же "кухар Путіна") Євген Пригожин як критикували, так і будуть критикувати російську окупаційну армію ‒ заради власної вигоди. Про це розповів в інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру дослідження Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Кадиров і Пригожин грають у свою гру. Вони попри все досі вірять у можливість перемоги. Адже, якщо перемога РФ відбудеться, уявіть собі, які можливості перед ними відкриваються - вони стануть героями, почнуть керувати, а в умовах Росії це означає доступ до багатомільярдних ресурсів. Це ключовий елемент їхньої зацікавленості в тому, щоб йти до кінця", ‒ говорить він.

Більше того, Оргизко прямо називає і Кадирова, і Пригожина злочинцями. І каже, що їхні амбіції простягаються вкрай далеко.

"Думаю, Кадиров і Пригожин будуть продовжувати гнути свою лінію. Вагнерівці і кадирівці намагатимуться показати, що вони чогось варті, що вони воюють краще, ніж регулярна армія, і на тлі цього вимагати для себе (навіть зараз) певних преференцій і можливостей. Але приціл у Кадирова і Пригожина значно більший – в разі успіху вони будуть претендувати на такі позиції, щоб управляти не окремими секторами, а цілими галузями або напрямками або в економіці, або в політиці і висуватися на ключові державні посади. Так що в разі Кадирова і Пригожина мова йде про особистісні амбіції саме цих двох злочинців", ‒ підсумував він.

Боротьба еліт в Росії

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру армії, конверсії і роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь говорив - російський диктатор Володимир Путін може залишатися номінальною політичною фігурою, оскільки він вже втратив владу.

І нібито вже йде боротьба за управління РФ між групою секретаря Радбезу Миколою Патрушевим і ФСБ з групою Євгена Пригожина (ПВК Вагнер), Рамзана Кадирова (диктатора Чечні), ідеолога російського фашизму Дугіна, командувача російськими окупаційними військами Суровікіна і російською військовою розвідкою (ГРУ).

До того міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після того як Володимир Путін буде відсторонений від влади, припинить своє існування. Згідно з прогнозом чиновника, РФ через 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

Ще раніше російський політолог і опозиціонер Андрій Піонтоковський припускав - у Кремлі йде підготовка до краху Путіна. На його думку, в Кремлі можуть в будь-який момент оголосити про хворобу диктатора. І пов'язаним з цим його відсторонення. Тоді вся влада в РФ опиниться в руках у місцевого Радбезу

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