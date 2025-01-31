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Скандальний Джорджеску "наїхав" на Зеленського і зробив випад на адресу України

Олексій Тесля
31 січня 2025, 14:48
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Келін Джорджеску прокоментував реакцію українського МЗС.
Джорджеску
Келін Джорджеску зробив випад на адресу Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Facebook/calingeorgescuro, president.gov.ua

Важливо:

  • Джорджеску заявив про нібито існування "проблем" із президентом України
  • Румунський політик прокоментував реакцію українського МЗС

Проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив про нібито існування "проблеми з поведінкою" президента України, назвавши його "напівдиктатором".

За його словами, Зеленський ставить власні інтереси та інтереси політичної еліти вище за національні інтереси України, повідомляє Digi24.

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"Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, зокрема і в Києві", - сказав румунський політик.

За його словами, нібито Зеленський, як і президент Румунії Клаус Йоганніс, не допускає вільних виборів.

"Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу", - зазначив він.

Проросійський популіст також прокоментував заяву про Україну, яку він назвав "вигаданою державою". За його словами, те, що Україна існує як держава, є історичним фактом, створеним з волі великих держав, і не слід сприймати це як наклеп.

"Навіть Німеччина переосмислила себе 1989 року з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, на яку потрібно зважати. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають право вирішувати", - зазначив він.

За словами Джорджеску, реакція українського МЗС лише підтверджує значення цих заяв для національних почуттів українців.

"Що стосується згадок про румунські території в Україні, я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї і всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців", - додав він.

Нагадаємо, румунський політик заявив про плани захопити Буковину. Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою".

Раніше один із лідерів партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу раптово висловив бажання анексувати українські території і домогтися "відлиги у відносинах із РФ". Він вирішив, що в України потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область.

Як повідомляв Главред, раніше Діана Шошоаке подала "проєкт закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною та анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний. Київ ініціює санкції проти політичного діяча.

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Хто такий Келін Джорджеску

Келін Джорджеску (рум. Călin Georgescu) - румунський політичний і державний діяч.

Народився 26 березня 1962 року в Бухаресті. Закінчив Бухарестський університет сільськогосподарських наук і ветеринарії. У 1999 році здобув докторський ступінь у галузі ґрунтознавства, пише Вікіпедія.

У 1990-х роках працював у міністерстві навколишнього середовища і міністерстві закордонних справ Румунії.

Кандидатуру Джорджеску тричі пропонували призначити на посаду прем'єр-міністра - у 2011, 2012 і 2016 роках.

На президентських виборах 2024 року висунувся на посаду глави держави як незалежний кандидат. Здобув перемогу в першому турі та вийшов у другий, запланований на 8 грудня, разом з Оленою Ласконі. 6 грудня Конституційний суд анулював результати першого туру, заявивши, що необхідно забезпечити "правильність виборчого процесу" через інформацію про нелегальне фінансування агітаційної кампанії Келіна Джорджеску та ймовірне втручання з боку Російської Федерації.

Джорджеску називав президента Росії Путіна "людиною, яка любить свою країну" і заявляв, що Румунія повинна слідувати "російській мудрості", назвавши Україну "вигаданою державою", заперечуючи при цьому свою "проросійську" позицію.

Джорджеску є прихильником низки теорій змови. Він не вірить в існування COVID-19 і політ НАСА на Місяць. Також він стверджував, що людей чіпують через газовані напої та заперечує зміну клімату.

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