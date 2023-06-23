Скандал на телебаченні: Україну порівняли із нацистською Німеччиною

В ефірі німецького телеканалу у двох політиків розпочалась сварка через війну в Україні.

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Україну порівняли із нацистською Німеччиною / колаж: Главред, фото: WDR/Oliver Ziebe

Під час дебатів в ефірі одного із німецьких телеканалів у них розпочалась сварка через війну в Україні.

Голова партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що наприкінці війни програє і Україна і Росія, а єдиний, хто від цього переможе це будуть США. Крім того, політик поскаржився, що через продовження війни Німеччина не може купувати російський газ, а замість цього купує "брудний сланцевий газ з Америки". Про це інформує видання Welt.

Представник "Вільних демократів" Крістіан Дюрр звинуватив опонента у тому, що йому байдуже на вбивства українців. Одних Хрупалла заявив, що люди також гинули і в Афганістані та Іраку, тому Німеччина повинна припинити купувати енергоресурси у США.

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"Будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем", - сказав Хрупалла.

В свою чергу Дюрр запитав, чи дотримувався б опонент такої думки, якщо мова йшла б про Німеччину, на що той відповів, що німецька влада так і зробила у 1945 році.

В цей момент у їх розмову втрутилась модератор і запитала у Хрупалла, чи справді він заявив, що "гітлерівську Німеччину та вермахт, яким довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?". Однак той відмовився відповідати.

Нагадаємо, що Шольц розкрив плани щодо допомоги Києву. Треба тверезо дивитися на ситуацію, яка склалася навколо питання вступу України до Північноатлантичного альянсу, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

Шольц хоче переконати Путіна вивести війська з України. Канцлер Німеччини заявив, що подзвонить диктатору найближчим часом. У Кремлі стверджують, що переговори Шольца і Путіна не заплановані.

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