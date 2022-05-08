Ситуація погіршується: Грозєв розкрив страшний діагноз Путіна

Про погіршення стану здоров'я глави Кремля вже давно говорять, підкреслили у Bellingcat.
Президент РФ Володимир Путін може страждати на онкологічні захворювання, заявив розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.
В інтерв'ю на каналі Україна 24 він підкреслив, що про погіршення стану здоров'я глави Кремля вже давно говорять.
Розслідувач стверджує, що дуже багато наближені до російського диктатора люди все більше і більше говорять про можливий рак.
Перш за все такий діагноз підтверджується навіть олігархами, з якими Путін був дуже близький в 2014 році під час анексії Криму.
"Він [олігарх, чиє ім'я Грозєв не розкриває — ред.] розповідає, що у Путіна серйозне онкологічне захворювання. Це стає автономним фактором внутрішньої політики Росії", - додав Грозєв.
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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