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Швейцарці б'ють на сполох через дефіцит чіпсів

19 сентября 2021, 19:52

Виробникам не вистачає картоплі, і їм потрібно буде імпортувати не менше 20 000 тонн з-за кордону.

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У Швейцарії дефіцит чіпсів через негоду

Через постійні дощі в 2021 році та загальну погану погоди в Швейцарії низький урожай картоплі, що призвело до нестачі чіпсів, повідомляє The Local.

У поєднанні з 30-відсотковим збільшенням попиту через те, що люди більше сидять вдома та їдять чіпси, а не ходять до ресторанів, у Швейцарії вимальовується нестача чіпсів.

Виробникам не вистачає картоплі, і їм потрібно буде імпортувати не менше 20 000 тонн з-за кордону. Компанії з виробництва чіпсів заявляють, що на даному етапі неможливо визначити, наскільки серйозним буде дефіцит, наслідки будуть зрозумілі в грудні.

"Точні масштаби нестачі можуть бути визначені кількісно тільки на початку грудня, коли урожай буде на складах", - сказала представник однієї з компаній.

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Складні правила ввезення до Швейцарії, спрямовані на захист місцевих фермерів, трохи ускладнили імпорт, оскільки потрібен спеціальний дозвіл Федерального управління сільського господарства.

Раніше Главред писав, що такі продукти, як йогурти, сухофрукти, в'ялена ковбаса і сир, рис, макарони і алкоголь можна вживати в їжу навіть після того, як закінчився їх термін придатності. Слід розрізняти термін придатності і термін споживання. Перший випадок свідчить про те, що продукт їсти можна. Термін споживання діє для продуктів, які швидко псуються – сире м'ясо, курка і риба. В цьому випадку потрібно чітко дотримуватися зазначених термінів і не вживати таких продуктів в їжу. Про це заявили в організації споживачів Іспанії.

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