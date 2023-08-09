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Кругом ввижаються вороги: Шойгу злякався Заходу і погрожує посиленням війни

Андрій Ганчук
9 серпня 2023, 14:09 оновлено 9 серпня, 14:15
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Країна-агресор Російська Федерація зібралася, мовляв, "своєчасно і адекватно" реагувати на так звані "загрози", які їй все більше ввижаються.
Шойгу, розпад Росії
Шойгу злякався країн НАТО і вигадав "загрози" для Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ватажок Міноборони окупантів Росії Сергій Шойгу поскаржився на нібито "загрози" країні-загарбнику на її західних і північно-західних кордонах. Він побоюється, що розв'язана Москвою війна проти України посилиться через військову допомогу Києву від Заходу, а додаткові ризики виникнуть через вступ Фінляндії до НАТО і в перспективі Швеції.

Зокрема, на колегії відомства він сказав, що через допомогу Заходу Україні війна може посилитися.

"Готовність Заходу вкладати в Україну значну частину наявних ресурсів, щоб зламати ситуацію на полі бою, створює серйозні ризики ескалації конфлікту", - сказав міністр оборони країни, яка сама на Україну і напала.

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Також він побачив "загрози" для Росії у зв'язку зі вступом Фінляндії НАТО і перспективами євроатлантичної інтеграції Швеції.

"Дестабілізуючим фактором є вступ Фінляндії (в перспективі і Швеції) до НАТО. Також ризики пов'язані з мілітаризацією Польщі, яка перетворилася на головний інструмент антиросійської політики США. Загрози військовій безпеці Росії вимагають своєчасного і адекватного реагування", - підкреслив у своїх вигадках Сергій Шойгу.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше розповів про результати контрнаступу ЗСУ. За словами українського гаранта, військова операція проходить складно, але ворожі війська демонструють страх.

Військовий експерт Том Купер вважає, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, оскільки Україна змінила модель проведення операції. На думку Купера, початковий план Києва не спрацював, тому що Захід не дав Україні достатньої кількості озброєнь.

У Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ просунулися біля 3 ділянок фронту на півдні - в районі населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове. Війська закріплюються на відвойованих у окупантів позиціях.

Інші новини:

НАТО Сергій Шойгу війна Росії та України
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