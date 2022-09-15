Німецька зброя відіграла вирішальну роль у успіхах української армії - Шольц

Шольц зробив дивну заяву щодо німецької зброї в руках ЗСУ / "Вікіпедія" та УНІАН

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив ‒ нібито німецька зброя зіграло "вирішальну" роль у недавньому успішному контрнаступі України. Про це він сказав на пресконференції з грузинським прем'єром Іраклієм Гарібашвілі в Берліні. Саме так цитує чиновника видання Politico.

"Можна сказати - та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України, і вона також зробила різницю у військових діях", ‒ сказав Шольц.

Згідно з урядовим списком, офіційний Берлін поставив десять гаубиць моделі Panzerhaubitze 2000, 24 зенітних самохідних артилерійських установки Gepard і різне більш легке озброєння.

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Канцлер пообіцяв, що незабаром Німеччина поставить в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є "найсучаснішим обладнанням, яким не користується навіть бундесвер".

Але Шольц знову виключив поставки в Україну танків Leopard або бойову машину піхоту Marder. Нібито такі кроки мають бути узгоджені між союзниками. І поки жодна інша країна не посилає в Україну свої бойові танки.

"Позиція всього уряду Німеччини - всіх його членів і підтримуючих його партійи - залишається в тому, що односторонніх дій Німеччини не буде", — підсумував канцлер.

Нагадаємо, раніше, в червні, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в Європейському регіоні. Вона закликала підтримати Україну і продовжити поставки зброї.

Пізніше Бербок назвала умову, за якої можуть бути зняті санкції з Росії. За її словами, їх можуть скасувати тільки в тому випадку, якщо РФ виведе війська з України.

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