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Шольц зробив нову заяву про війну в Україні: про що йдеться

Анна Ярославська
3 жовтня 2023, 08:17 оновлено 3 жовтня, 08:21
Необхідно зробити все можливе, щоб війна завершилася, а Україна змогла захистити свою цілісність і незалежність, заявив канцлер Німеччини.
Олаф Шольц, Володимир Путін
Олаф Шольц закликав посилити тиск на кремлівського диктатора Путіна / ua.depositphotos.com, УНІАН

Світ повинен чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ході "діалогу з громадянами" в Гамбурзі 2 жовтня.

"Я зроблю все для того, щоб ми значно посилили тиск, і російський президент врешті-решт зрозумів, що він не може просто сказати: "Я буду продовжувати, поки не досягну своєї мети попри те, у скільки це обійдеться життів, зокрема власних солдатів", - сказав Шольц.

За його словами, необхідно зробити все можливе, щоб війна завершилася, а Україна змогла захистити свою цілісність і незалежність.

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На думку Шольца, Путін з радістю взяв би карту Європи, перо, намалював би лінію та сказав: "Це – ваше, це – наше", і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ.

"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що мова йде про завоювання країни, ні про що інше", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що в Україні багато жертв і руйнувань.

"Але його (Путіна, - ред,) все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою", - сказав Шольц.

Як повідомляв Главред, раніше Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території. Німецький політик згадав не лише Україну, а й Білорусь.

"Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього такий план щодо України. Очевидно, це також його план щодо Білорусі", — сказав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, видання Bild писало, що Путін на дев'ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагався переконати німецького канцлера Олафа Шольца визнати Крим російським, а так звані "ЛНР / ДНР" - "незалежними".

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