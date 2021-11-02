Школяр вирішив продати свою молодшу сестру і виставив оголошення в Інтернеті

Брат оголосив про продаж сестрички / pixabay.com

У російському Новокузнецьку 12-річний підліток оголосив про продаж своєї молодшої сестри. Він навіть розмістив оголошення на сервісі Авіто, повідомляє пресслужба главку МВС по Кемеровській області.

Пізніше, хлопчик зізнався копам, що таким чином хотів налякати дев'ятирічну сестру.

"Поліцейські провели перевірку і встановили автора оголошення. Ним виявився 12-річний школяр. Він пояснив, що спеціально створив аккаунт на сайті, розмістив інформацію зі свого телефону і таким чином хотів налякати 9-річну сестру, яка його не слухалася", - йдеться в повідомленні.

Оголошення зникло з сайту. Однак його встигли побачити місцеві ЗМІ.

"Дуже шкідливий, нічого не робить, матюкається, не знає програму за перший клас, переводить продукти, ябеда", - йшлося в оголошенні.

"Продати" сестру хлопчик хотів за 0 рублів і навіть вказав адресу і телефон.

Нагадаємо, раніше в Росії дитина вистрілила собі в голову з травмата. 10-річний хлопчик був у палаті онкологічного відділення. Доглядав за дитиною 66-річний дід-опікун, якому і належала зброя.