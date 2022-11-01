Чи можуть ЗСУ вдарити по Москві дронами: прогноз експерта/ https://ua.depositphotos.com

ВСУ, цілком ймовірно, цілком могли використовувати поставлені західними союзниками безпілотники або ж дрони власної розробки для недавніх ударів по російському флоту в Севастопольській бухті. Таку думку висловив відомий військовий експерт Юрій Федоров під час бесіди з російським опозиціонером Марком Фейгіном.

Федоров каже, що Україна має повне право атакувати межі Криму, оскільки на тимчасово окуповані території немає заборони на використання озброєння від західних партнерів. Причому, як каже фахівець, навіть найпростіший безпілотник (за типом використовуваних окупантами іранських дронів Shahed 136), може долетіти до Москви.

"Найскладніша штука в безпілотнику - система наведення. У Харкові є дуже хороший центр розробки систем наведення, який практично забезпечував всі радянські ракети. Там збереглася технології, зберігся інтелектуальний потенціал, тобто люди, які вміють все це робити, всім цим займатися. Що стосується системного ведення, то потенціал розробки і створення блоків управління в Україні є. Таким чином, 40-50 кілограм вибухівки можуть бути доставлені на досить велику відстань. Безпілотник, навіть примітивний Shahed 136, в тактико-технічних даних якого вказано від 1000 до 1500 кілометрів, може долетіти до Москви", ‒ пояснив Федоров.

Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снегиревку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: