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Йшов 6-й місяць війни: матері російських солдатів вимагають не забирати синів на фронт

10 серпня 2022, 14:19

Жінки написали звернення до депутатів країни-аграссора.

Матері російських солдатів
Матері російських солдат / скріншот

У Росії матері військовослужбовців-окупантів запанікували через великі втрати путінської армії і звернулися до Державної Думи.

Вони попросили ввести обмеження і не відправляти на війну в Україні більше одного члена сім'ї, йдеться в листі "Комітету солдатських матерів" з Краснодарського краю, фото якого з'явилося в соцмережах.

У ньому жінки звернули увагу влади на те, що дуже часто українські захисники ліквідовують відразу двох або більше членів однієї сім'ї.

Матері сподіваються, що в Державній Думі, яка одноголосно підтримала війну в Україні, занепокоїться і зроблять щось, щоб "не допустити збільшення втрат особового складу". Зокрема, жінки просять ввести законодавчу заборону забирати на війну, наприклад, і батька, і сина

Звернення
Звернення / скріншот

У мережі жінка навела приклад знайомої, обидва сини якої загинули, поїхавши воювати на чужу землю.

"Просто відчуйте біль рідних", - написала автор поста.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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