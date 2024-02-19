Сільгосппродукцію з України не можна пускати в Європу: божевільна заява Орбана

Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська агропродукція не повинна допускатися на європейський ринок.

https://glavred.net/world/selhozprodukciyu-iz-ukrainy-nelzya-puskat-v-evropu-bezumnoe-zayavlenie-orbana-10543055.html Посилання скопійоване

Скандальний угорський прем'єр Орбан вважає, що аграрну продукцію з України не можна пускати в Європу / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що європейський аграрний ринок необхідно закрити для відповідної продукції з України. Про це повідомляє портал Magyar Nemzet.

За словами Орбана, європейські фермери нібито страждають через те, що офіційний Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво аграрної продукції дедалі сильніше і сильніше дорожчим для них.

Орбан також зазначив, що аналогічна ситуація відбувається і в Угорщині, але водночас вони "дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де не діють такі самі правила".

відео дня

"Це означає, що українська сільськогосподарська продукція не повинна бути допущена на європейський ринок", - заявив чиновник.

За словами угорського Орбана, до фермерів начебто ніхто не дослухається, тож "вони відчувають, що відстань між ними та тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, як небо і земля".

"Це неможливо. Правила мають бути змінені", - підсумував Орбан.

Блокування польськими фермерами україно-польського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк, під час якого блокують рух вантажівок через україно-польський кордон.

11 лютого, польські протестувальники атакували українські фури і висипали на землю зерно.

При цьому з 15 лютого 2024 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" українські перевізники захотіли розпочати акцію протесту - у відповідь на дії польських фермерів.

Блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярда грн надходжень від Держмитслужби, трохи пізніше повідомив керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому Угорщина постійно блокувала рішення ЄС про надання допомоги Україні. Тому Євросоюз готував план економічних санкцій проти Угорщини за невиконання умов надання допомоги Україні. Таке рішення спонукало Угорщину піти на компроміс щодо допомоги.

Окрім цього, 29 січня в Ужгороді відбулася зустріч між Кулебою, Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Після зустрічі Сійярто заявив, що Угорщина визнає і поважає територіальну цілісність України. Основною темою переговорів стали права угорської нацменшини в Україні, Угорщина представила перелік пунктів для змін у законах і актах України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.