Здав Путіна з потрохами: в РФ мер видав військові таємниці

Російські військові у Волновасі 11.03.2022 / Reuters

Мер Іркутського району Росії Леонід Фролов проговорився про ситуацію в Україні. Він розповів про загибель окупанта Валерія Березовського, який до цього вже воював у складі військ РФ на Донбасі в 2014 році.

Тим самим міський голова розвінчав путінський міф про "громадянську війну" на сході нашої країни. Адже президент країни-агресора весь час стверджував, що російських військових там немає. У лютому цей же окупант відправився на кордон з Україною, але не у відрядження, а на заздалегідь сплановану війну.

Фролов розкрив таємницю про те, що загиблий Березовський в 2014 році за контрактом воював проти України на Донбасі.

читайте такожУ Міноборони озвучили зарплати військових"Таким чином, зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнет" і "громадянську війну на сході України". І підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення в Україну були цілеспрямованими, попередньо підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України", – повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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