Списувати сили РФ рано: Міноборони України про війну з агресором

Маріуполь після обстрілів окупантами / Reuters

Незважаючи на те, що війна в Україні виснажує Росію, так як Кремль розраховував на швидку "спецоперацію" тривалістю максимум 30 днів, ЗСУ повинні бути готовими до всього.

Про це в суботу, 19 березня, в прямому ефірі телемарафону UAразом заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, тим самим відреагувавши на слова екскомандувача армією США в Європі Бена Ходжеса. Він заявив, що наступний тиждень буде вирішальним у цій війні. А після Україна займе більш вигідну позицію на переговорах.

"Те, що війна виснажує нашого ворога, це абсолютно точно. Ворог планував за 30 днів по максимуму реалізувати свою операцію, тому у них дійсно ресурс був розрахований на цей період", – зазначила Маляр.

читайте такожУ Міноборони озвучили зарплати військовихПри цьому вона підкреслила, що списувати РФ рано і неправильно з точки зору захисту країни. Маляр вважає необхідністю опрацювати і підготуватися до різних сценаріїв, так як агресора, за її словами, не можна недооцінювати.

"Але те, що російським військам на території України було завдано великої шкоди і вони зазнали величезних втрат – це так. Те, що вони шукають шляхи поповнення особового складу, техніки, звертаються за допомогою до інших країн, свідчить про те, що їм складно", – додала вона.

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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