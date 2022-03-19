Готуйте сухарі: британські аналітики спрогнозували наслідки війни в Україні для росіян

Росіяни будуть жебраками / Reuters

Британські аналітики прогнозують, що інфляція в Росії, ймовірно, досягне 30% вже до початку 2023 року. При цьому санкційний тиск на РФ через її повномасштабну війну в Україні призведе до падіння російського валового внутрішнього продукту на 14% вже в 2022 році.

"Одне з питань, яке впливає на ефективність санкцій і відповідну реакцію на валютному та інших ринках, - це те, як вони впливають на рівень життя Росії. Санкції проти Росії знизять ВВП Росії на 14%", - йдеться в прогнозі британських аналітиків Centre for Economics and Business Research.

Таким чином очікується, що реальна зарплата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. А до грудня 2024-го вона знизиться на 25,7%.

Нагадаємо, український співак Макс Барських опублікував фото з "концерту" в Москві на стадіоні "Лужники", присвяченому річниці анексії Криму, і заявив, що росіяни назавжди залишаться рабами.

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