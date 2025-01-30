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"Сармат" не літає, РФ не може запустити ядерну ракету без України - ЗМІ

Руслана Заклінська
30 січня 2025, 20:00оновлено 30 січня, 20:45
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Ракета РС-28 "Сармат" була розроблена для заміни Р-36 "Воєвода" і має рідинний двигун, який розроблявся в Україні, зазначили в Business Insider.
'Сармат' не літає, РФ не може запустити ядерну ракету без України - ЗМІ
Росія постійно зазнає фіаско з запуском "Сармата" / Колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Українські фахівці співпрацювали з Росією у розробці МБР до 2014 року
  • Ракета РС-28 "Сармат" має рідинний двигун, який розроблявся в Україні
  • РФ не має необхідних знань для запуску ракети РС-28 "Сармат"

Росія не має необхідних компетенцій для запуску стратегічної ракети РС-28 "Сармат", яку кремлівський диктатор Володимир Путін обіцяв поставити на бойове чергування. Ці ракети розробляли ще за часів СРСР українські інженери. Про це розповів експерт з ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт, в коментарі Business Insider.

Ракета РС-28 "Сармат" є міжконтинентальною балістичною ракетою п'ятого покоління з рідинним двигуном. Її розробили для заміни ракет Р-36 "Воєвода", які вироблялися з 1970-х років.

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Ракети з рідинним двигуном розроблялися під керівництвом КБ "Південне" у Дніпропетровську (тепер Дніпро). За словами Райта, Росія не має достатнього досвіду роботи з рідинними двигунами, що є однією з причин численних проблем з цією ракетою.

"Історично склалося так, що багато заводів та фахівців з виробництва МБР базувалися в Україні", - зазначив експерт.

До 2014 року українські фахівці співпрацювали з Росією у сфері розробки МБР, однак після анексії Криму та війни на Донбасі співпрацю припинили. Фахівець з ядерного проекту в Осло Фабіан Гоффман також сумнівається, що в РФ є фахівці, які могли б розробити "Сармат".

"Усі, хто створював попередню ракету, пішли на пенсію чи померли. Деякі ще є в Україні, яка відігравала важливу роль у російській програмі МБР. Тож це серйозна проблема", - розповів Гоффман.

Процес розробки ракети "Сармат" супроводжувався постійними затримками, хоча ракету мали ввести в експлуатацію ще у 2018 році. Перший успішний випробувальний пуск ракети відбувся у квітні 2022 року, тоді як чотири інші пуски завершились невдачею.

'Сармат' не літає, РФ не може запустити ядерну ракету без України - ЗМІ
РС-28 "Сармат" / Інфографіка: Главред

Випробування ракети "Сармат" - новини за темою

Як повідомляв Главред, у вересні 2024 року РФ провела невдалі випробування ракети "Сармат", здатної нести ядерний заряд. Військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що ракета все ще знаходиться на стадії розробки, хоча вже поставлена на бойове чергування.

Також після провалу з пуском "Сармата" 7 жовтня Росія вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс", що збіглося з днем народження Володимира Путіна. За заявами пропагандистів, ракета здатна вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів, а її вибухова міць еквівалентна мільйону тонн тротилу.

Крім цього, на тлі ганьби із "Сарматом" Путін оголосив про проведення тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Російський диктатор заявив, що Росія продовжить вдосконалювати свою ядерну тріаду.

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Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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