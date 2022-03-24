Санкції у справі: дочку Лаврова "видворили" з Лондона і відібрали елітне житло

Поліна Ковальова / instagram.com/polina_polyakova13

Великобританія запровадила санкції проти Поліни Ковальової, яка є дочкою міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, у неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують посвідку на проживання.

"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії - скасовано", - зазначив він.

Як пише Daily Mail, Поліна вчилася в приватній школі-інтернаті в Брістолі, потім отримала ступінь в галузі економіки і політики в Університеті Лафборо, а також ступінь магістра економіки і стратегії для бізнесу в Імперському коледжі Лондона.

До покупки власного будинку вона жила в Холланд-парку на заході Лондона, в квартирі в таунхаусі, що належить російському посольству.

Зараз Поліна живе в квартирі, яку, згідно з документами земельного кадастру, вона купила за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без іпотеки в 2016 році, коли їй був 21 рік, в кварталі недалеко від Кенсінгтон-Хай-стріт.

Дочка Лаврова ділить квадратні метри з чоловіком, який, як вважають, є її партнером і також володіє 10-відсотковою часткою в інвестиційній компанії Ковальової.

Комплекс, в якому живе Поліна Ковальова / Google

Де живе дочка Лаврова в Лондоні

Апартаменти, де живе родичка Лаврова, знаходяться в комплексі з басейном, тренажерним залом, спа-салоном, кінотеатром, гольф-симулятором, ігровою кімнатою і видом на Кенсінгтон і Холланд-парк.

Матір'ю Поліни є 51-річна Світлана Полякова, впливовий співробітник російського МЗС, яка супроводжує Лаврова в кожній закордонній поїздці і підтримує відносини з ним з початку 2000-х років.

Фото: Maria Pevchikh

Ходять чутки, що вона є неофіційною дружиною Лаврова. У той же час законну дружину дипломата Марію Лаврову дуже давно не бачили на публіці.

МЗС Великобританії назвало санкції проти Поліни "сильним сигналом про те, що ті, хто отримує вигоду з зв'язку з тими, хто несе відповідальність за російську агресію, потрапляють під дію таких санкцій".

На практиці санкції не дозволять громадянам і підприємствам Великобританії "розпоряджатися будь-якими засобами або економічними ресурсами, які належать, знаходяться у володінні або під контролем" Поліни.

Те ж стосується і грошей.

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