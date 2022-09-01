"Самогубство"? У Москві за дивних обставин загинув голова ради директорів Лукойлу

У Москві за дивних обставин загинув Равіль Маганов / прес-служба Кремля

У Росії при дивних обставин загинув голова ради директорів нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов. Повідомляється, що він нібито скоїв "суїцид". Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських пропагандистів, Маганов нібито "вистрибнув з вікна" Центральної клінічної лікарні в Москві.

"Сьогодні вранці (1 вересня - Главред) Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Равілю Маганову було 67 років. Він проходив лікування в лікарні через проблеми з серцем і лежав у палаті на 6 поверсі. Медики нібито діагностували у нього ще й депресію.

Варто відзначити, що на момент трагедії, дружина Маганова не була з ним в палаті.

Саме Маганова вважають автором самої назви компанії Лукойл.

Що відомо про Равіля Маганова

У 1980-х роках він працював в компанії Лангепаснефтегаз, яка в підсумку увійшла до складу Лукойлу. Сама компанія Лукойл була створена в 1991 році, з тих пір Маганов займав у ній керівні посади.

З 1993 року він був у складі ради директорів компанії, з 2006-го був першим виконавчим віцепрезидентом, а у 2020 році він очолив раду директорів Лукойлу.

У 2019 році Маганова нагородили орденом Олександра Невського.

Варто зазначити, що це вже не перша дивна смерть серед російських "еліт".

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