Чубайс в реанімації: у колишнього соратника Путіна знайшли рідкісну хворобу

Анатолій Чубайс / скріншот

Колишній віце-прем'єр Росії Анатолій Чубайс був госпіталізований в одну з європейських клінік. Лікарі діагностували у нього синдром Гійєна-Барре.

Російська журналіста Ксенія Собчак з посиланням на дружину Чубайса – кінорежисера Авдотью Смирнову, в Telegram повідомила, що зараз він перебуває в реанімації.

"Стан нестабільний. Стало погано раптово почали відніматися руки і ноги. Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: "я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна-Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний", - передала слова Чубайса Собчак.

Синдром Гійєна-Барре - рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Її пошкодження призводить до того, що хворий частково втрачає контроль над м'язами в кінцівках.

читайте такожКого і чому боїться Путін: психолог розповів про страхи диктатораНагадаємо, в березні російський політичний діяч Анатолій Чубайс пішов з посади спеціального представника президента Росії зі сталого розвитку і виїхав з країни.

За словами осіб знайомих з ситуацією, він це зробив, посилаючись на свою незгоду з війною, яку Росія почала в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Нижньому Новгороді знайшли мертвим російського мільярдера Василя Мельникова та його родину – дружину та двох маленьких синів. Всі загинули від ножових ран. Тіла були виявлені в їх власній елітній квартирі.

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