В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

Точна причина смерті поки що невідома.
У Підмосков'ї в РФ знайшли мертвим ексочільника "Росозброєння" Олексія Огарева.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.
Зазначається, що тіло Огарева знайшли у четвер, 16 червня, в будинку у котеджному селищі "Балатон". За попередніми даними, смерть не пов’язана з криміналом.
Джерело російського ЗМІ зазначило, що поки що точна причина смерті невідома.
Про те, що було знайдене тіло 64-річного чоловіка у котеджному селищі в Одинцовському районі, підтвердили у Слідчому комітеті. Проте там не розкривають ім’я померлого.
Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді знайшли мертвим російського мільярдера Василя Мельникова та його сім'ю – дружину і двох маленьких синів. Всі загинули від ножових ран. Тіла були виявлені в їхній власній елітній квартирі.
Нагадаємо, у Росії відсторонили від командування силами повітряно-десантних військ генерал-полковника Андрія Сердюкова за провал операції в Україні та масові втрати десантників.
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