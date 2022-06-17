В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"/ znaj.ua, ТАСС

У Підмосков'ї в РФ знайшли мертвим ексочільника "Росозброєння" Олексія Огарева.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що тіло Огарева знайшли у четвер, 16 червня, в будинку у котеджному селищі "Балатон". За попередніми даними, смерть не пов’язана з криміналом.

Джерело російського ЗМІ зазначило, що поки що точна причина смерті невідома.

Про те, що було знайдене тіло 64-річного чоловіка у котеджному селищі в Одинцовському районі, підтвердили у Слідчому комітеті. Проте там не розкривають ім’я померлого.

Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді знайшли мертвим російського мільярдера Василя Мельникова та його сім'ю – дружину і двох маленьких синів. Всі загинули від ножових ран. Тіла були виявлені в їхній власній елітній квартирі.

Нагадаємо, у Росії відсторонили від командування силами повітряно-десантних військ генерал-полковника Андрія Сердюкова за провал операції в Україні та масові втрати десантників.

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