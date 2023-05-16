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Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через Україну

Марія Тупік
16 травня 2023, 21:06 оновлено 16 травня, 21:16
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Фон дер Ляєн уточнила, що на зустрічі лідерів держав також планується прийняти рішення про створення "реєстру збитків у Гаазі".
Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери країн-членів Ради Європи обговорять відповідальність Росії за війну проти України на саміті в Ісландії.

Вона зазначила ,що "відповідальність Росії за злочин агресії" буде однією з головних тим саміту Ради Європи, пише The Guardian.

При цьому раніше вона обіцяла "рішуче підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії".

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Фон дер Ляєн уточнила, що на зустрічі лідерів держав також планується прийняти рішення про створення "реєстру збитків у Гаазі", який вона назвала "першим кроком до Російської компенсації".

"Це стане надзвичайно важливим судовим елементом для відновлення справедливості щодо жертв", - підкреслила глава Єврокомісії.

Саміт Ради Європи вперше за 17 років

Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт в столиці Ісландії в травні 2023 року. Приводом для цього став напад РФ на Україну.

В історії Ради Європи було всього три саміти: в 1993 році, в 1997 році і в 2005 році.

У 2023 році саміт збирається через російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб поліпшити своє озброєння. Він зазначив, що в спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо поставок далекобійних ракет.

"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу з постачання далекобійних ракет, вже є досягнення в посиленні нашої артилерії і світ вже почув, наскільки необхідно для загальносвітової безпеки створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявляв, що російська агресія загрожує не тільки Україні. За словами президента, світ повинен допомогти українцям перемогти у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

Дивіться відео, як Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва:

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