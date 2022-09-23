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Росію видворять з Радбезу ООН: глава Європейської Ради поставив на місце країну-агресора

23 вересня 2022, 23:29

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом.

Шарль Мішель
Шарль Мішель / Reuters

Членство Росії в Радбезі ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй починає непровоковану і невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства в Раді Безпеки має бути автоматичним", - сказав глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно міняти.

Зазначимо, що п'ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, обов'язкові для виконання державами-членами.

Лавров оскандалився на Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставив на місце главу російської дипломатії Сергія Лаврова за неналежний випад у бік українського президента Володимира Зеленського на Радбезі ООН.

Лавров під час виступу почав заявляти про "свавілля" і "злочини" так званого "київського режиму", які за його словами, залишаються можливими через "заступництво " з боку США і їх союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв Лаврова за те, що той втік із засідання Радбезу ООН відразу після завершення свого виступу.

"Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", - додав він.

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ООН Радбез ООН Шарль Мішель
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