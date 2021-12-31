Російська загроза – виклик для Європи: Шольц у першому новорічному привітанні згадав про Україну

Шольц у першому новорічному привітанні згадав про Україну / Reuters

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц згадав про безпеку України у своєму першому на посаді новорічному привітанні.

Він наголосив, що загроза вторгнення в Україну російських військ приносить нові виклики для Європи, пише Tagesspiegel.

Під час виголошення зовнішньополітичної частини своєї промови, канцлер ФРН наголосив, що він виступає за "суверенну, єдину сильну Європу". У той же час він додав, що велике значення для безпеки в Європі та за її межами має трансатлантична співпраця.

"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", – зазначив Шольц.

Щодо небезпеки російської агресії і можливого нападу РФ на Україну, він заявив, що "непорушність кордонів є цінним активом і не підлягає обговоренню".

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Раніше повідомлялося, що Росія перекидає нові військові сили до кордонів України. Про це заявили в дослідницькому центрі Conflict Intelligence Team. Зазначається, що також збільшуються раніше виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється.

Також в РФ раніше заявили, що готові застосувати за кордоном своє військо, якщо потрібно буде "захистити своїх громадян" у разі нападу на них.

Російські війська біля кордону України

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Після цього в РНБО розповіли, що Росія продовжує стягувати війська до прикордонних з Україною районів. У 200 кілометрах від українського кордону знаходяться 122 тисячі російських військових. На відстані 400 кілометрів від кордонів дислокуються ще 143 500 військовослужбовців.

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