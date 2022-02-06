Росіянка впала з восьмого поверху, прийшла в квартиру, викликала медиків і потрапила в реанімацію

Дівчина потрапила в реанімацію / УНІАН

У російській Якутії 30-річна дівчина впала з восьмого поверху. Після жахливого випадку, вона самостійно піднялася, подивилася, обтрусилася і повернулася в квартиру. Вдома росіянка викликала собі "швидку".

"30-річна дама здійснила політ з вікна на вулиці Бестужева-Марлінського, 18. У повітрі зачепилася за дроти, перекинулася і приземлилася в замет, при цьому ще й вдарилася головою об металевий паркан", - сказано в повідомленні Telegram-каналу Mash, який опублікував відео падіння.

Також відомо, що зараз дівчина в реанімації.

У неї пошкоджені тазові кістки.

Нагадаємо, у Дніпрі 6-річний хлопчик сам грав на підвіконні кухні в квартирі, і ледь не випав з вікна. Дитину в небезпечні ситуації помітили поліцейські, вони ж і викликали рятувальників.

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