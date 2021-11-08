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У Києві жінка загадковим чином випала з вікна і зачепилася за чужий балкон

8 листопада 2021, 18:49

Вона загинула.

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Жінка випала з вікна / ДСНС

У Києві жінка випала з вікна дев'ятого поверху. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, незважаючи на те, що зачепилася за частину металевої конструкції балкона двома поверхами нижче.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Києва, подія сталася на вулиці Львівській у Святошинському районі міста. Щоб зняти тіло, треба було викликати рятувальників.

"За невстановлених обставинах жінка близько 60 років випала з балкона дев'ятого поверху і натрапила на виступаючу металеву конструкцію балкона сьомого поверху. На жаль, жінка від отриманих травм померла на місці. За допомогою колінчастого підйомника та автодрабини тіло людини було знято з висоти та передано слідчо-оперативній групі для встановлення обставин трагічного випадку", - зазначили пресслужбі ДСНС у Києві.

Нагадаємо, 2 жовтня на Дніпропетровщині стався схожий випадок. У селі Мала Костромка дев'ятирічна дитина випала з четвертого поверху недобудованої будівлі. Школяр вижив, але у важкому стані. Потерпілий-учень 4-го класу Зеленодольської школи №1.

Також раніше у Києві на Харківському шосе 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі. Як повідомили в прес-службі поліції Києва, дитина загинула на місці.

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