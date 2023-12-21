Росіяни готують 'імітацію виборів' на ТОТ: що окупанти вигадали для їх фальсифікації

Окупанти розтягують процес "виборів" і проводять "голосування за місцем проживання" на ТОТ, щоб показати інтерес українців.

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Окупанти готуються до фальсифікацій "виборів президента" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На тимчасово окупованих територіях України у березні планується проведення виборів, які стануть лише імітацією волевиявлення. Окупаційна влада готується до цього дійства, залучаючи "волонтерів" з Російської Федерації. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Згідно з інформацією центру, окупанти використовуватимуть "волонтерів" з РФ, які виконуватимуть різноманітні функції. Вони створюватимуть масовку, виступатимуть у ролі "спостерігачів" та допомогатимуть в організації підроблення голосів.

"Окупанти як й раніше, на фейкових волевиявленнях та "референдумі" залучать на дільниці "волонтерів" з РФ. Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати "спостерігачами" та допомагати організовувати вкидання бюлетенів", - зазначено у повідомленні ЦНС. відео дня

Для цього окупанти залучать "гастролерів" з "Юнармії", "волонтерів-медиків", та "руху перших" та інших організацій, які отримують фінансування від Кремля. Ці заходи спрямовані на створення враження проведення реальних виборів.

Центр національного спротиву також зазначив, що окупанти свідомі відсутності реального інтересу місцевого населення до цього пропагандистського шоу. Щоб показати протилежне, вони намагаються "розтягнути" цей процес і проводити "голосування за місцем проживання". Це потрібно, щоб "приховати відсутність інтересу до пропагандистського шоу з боку місцевих мешканців".

Псевдовибори в РФ

Нагадаємо, Путін оголосив про участь у 2024 році в президентських виборах. Як вказали джерела, проведення голосування вперше буде тривати три дні: з 15 по 17 березня, з достроковим голосуванням з 25 лютого по 14 березня.

Також Росія планує провести "вибори" Володимира Путіна на окупованих територіях України. При цьому, місцевим жителям, які відмовляються отримувати російські паспорти, дозволять "голосувати" без них.

Як повідопляв Главред, розвідка Британії стверджує, що ці вибори не будуть вільними та чесними, а окупаційна влада Росії штучно створить враження легітимності. Ймовірно, для цього застосовуватимуть фальсифікацію та залякування українців на ТОТ.

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