Путін хоче провести вибори на окупованих територіях: у розвідці розкрили план диктатора

Російська окупаційна адміністрація майже напевно вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців.

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Путін хоче провести вибори / колаж: Главред, фото: ТСН, скріншот: відео

У Міноборони Британії розповіли, що центральна виборча комісія Росії 11 грудня заявила, що хоче провести на тимчасово окупованих територіях вибори.

Раніше Росія вирішила залучити окуповані регіони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей й до регіональних виборів, що відбулися у вересні 2023 року. Розвідка Британії зазначає, що як і тоді, вибори голосування за президента Росії там не буде ані вільним, ані чесним.

"Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вони хочуть створити враження легітимності вторгнення Росії", - зазначили у Міноборони Британії. відео дня

У Міноборони Британії вважають, що російська окупаційна адміністрація майже напевно вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців. Це потрібно окупантам задля того, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.

Вибори в Росіії: як це відобразиться на фронті

Нагадаємо, що військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путіна. Тема війни Росії проти України може бути більш суттєво залучена до президентської кампанії Володимира Путіна, вважають американські аналітики.

У МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль. Пропагандистські заходи Росії на окупованих територіях, такі як "вибори" глави Кремля Володимира Путіна – нікчемні і незаконні, сказали у МЗС України.

Росіяни можуть почати новий потужний наступ - експерт пояснив, до чого тут вибори Путіна. Кулик вважає, якщо Україні потрібно буде відступити на рубежі, які будуть терміново побудовані, залиті бетоном, створені укріпрайони, це варто буде зробити.

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