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Росія впровадила санкції проти вищого керівництва ЄС

31 березня 2022, 19:35

Введення санкцій в Росії пояснили відповіддю на "на масовані односторонні санкції Євросоюзу".

Росія, Прапор
Росія ввела санкції проти США / Reuters

У відповідь на західні санкції за війну проти України, Росія вирішила розширити список офіційних осіб Європейського Союзу, яким заборонений в'їзд до РФ, повідомляє офіційний сайт МЗС Росії.

Введення санкцій в Росії пояснили відповіддю на "на масовані односторонні санкції Євросоюзу". Там вирішили керуватися базовим для міжнародного права принципом-взаємності.

Обмеження торкнуться тих, хто "просував антиросійську політику". Це, зокрема, вище керівництво ЄС, низка єврокомісарів і начальників військових структур об'єднання, більшість членів Європарламенту. Також до списку санкцій потраплять "високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС" і навіть громадські діячі та журналісти.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує роботу над перегрупуванням і передислокацією своїх військ. РФ зосереджена на окупації Донбасу і посилить свій наступ в районі Донецької та Луганської областей. Однак при цьому можуть посилитися наступальні дії і на Київ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у розмові з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі заявив, що поки що не створені умови для припинення вогню в Україні.

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