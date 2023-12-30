Росія посилила армію на 130 тисяч осіб: в ISW розкрили їх призначення

Більшість призовників були зараховані до навчальних з'єднань та військових частин.

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РФ завершила осінній призов / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

В Інституті вивчення війни повідомили, що міністерство оборони Російської Федерації 29 грудня завершило осінній призов 2023 року, що розпочався 1 жовтня. На строкову службу призвали 130 тисяч осіб.

Зазначається, що призов виконувався згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 29 вересня про призов на строкову службу, передає ISW.

Більшість призовників були зараховані до навчальних з'єднань та військових частин. Натомість були звільнені призовники осіннього призову 2022 року, що відслужили встановлені терміни строкової служби.

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Строковиків в Україну не відправлятимуть

При цьому на початку осіннього призову 2023 року, Міноборони РФ заявляло, що призовників не будуть направляти до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської областей або залучати для участі в бойових діях в Україні.

Як зазначає ISW, з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, солдати строкової служби не брали участі в бойових діях. Однак російські силовики дедалі частіше покладаються на призовників для виконання функцій з охорони державного кордону Росії з Україною.

Тим часом Державна дума РФ планує розглянути законопроект, що дозволяє російським призовникам служити у Прикордонній службі Федеральної служби безпеки (ФСБ).

За оцінками ISW, Кремль, як і раніше, навряд чи буде використовувати призовників для участі в бойових діях в Україні через побоювання, що це може викликати невдоволення всередині країни.

Весняний призовний цикл 2024 року Росія проведе з 1 квітня по 15 липня 2024 року.

Нагадаємо, що РФ прискорює навчання молодших офіцерів через нестачу бійців. Військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів, щоб якомога швидше відправити їх на війну в Україну.

Росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ. За словами експерта, росіяни зібрали 450 тисяч військових для наступальних дій по всій лінії фронту на сході.

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