'Одразу на фронт': РФ прискорює навчання молодших офіцерів через нестачу бійців

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів, щоб якомога швидше відправити їх на війну в Україну.
"Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України", - йдеться у повідомленні ГУР.
В українській розвідці також повідомили, що тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт. Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків з тимчасово окупованих територій України.
"Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік - підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", - додали в ГУР.
Нагадаємо, що росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ. За словами експерта, росіяни зібрали 450 тисяч військових для наступальних дій по всій лінії фронту на сході.
Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів. Ахмедов разом зі своїм колегою Мурадовим раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
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