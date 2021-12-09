УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

9 грудня 2021, 16:51

Романа Цимбалюка викликають на допит в прокуратуру Москви 24 грудня 2021 року, відразу після пресконференції Путіна.

Цимбалюк
Роман Цимбалюк / Facebook

Український журналіст і кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк викликаний на допит в прокуратуру.

Як повідомляє Аркадій Бабченко у Facebook, стосовно Романа Цимбалюка планують відкрити справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.3.1 КоАП Росії - "порушення ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності".

"Кореспондента УНІАН Роман Цимбалюк викликали на допит в прокуратуру Москви у справі про порушення ворожнечі і ненависті до росіян. Причиною став інформаційний контент, який Роман Цимбалюк розмістив на своєму особистому відеоблозі на YouTube", - пише Бабченко.

Як виявилося, приводом для перевірки і можливого відкриття справ стали, нібито, опубліковані українським журналістом відеоролики на своєму Youtube-каналі.

Романа Цимбалюка викликають на допит в прокуратуру Москви на 10:00 24 грудня 2021 року.

Реклама

"Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка раніше вимагала вислати українського журналіста з РФ, зраділа даній інформації. При цьому Скабєєва вирішила, що Цимбалюк не повернеться в Росію. Вона зазначила, що два дні тому Цимбалюк фотографувався разом з журналістом Аркадієм Бабченко в Литві", - додав Бабченко.

false
false

Що говорить сам журналіст

За словами журналіста, він вже більше 13 років проживає в російській столиці і влада країни прекрасно знає його місце проживання.

"Я шаную і думаю, що вони хочуть. Тому що розпалювання ненависті і ворожнечі до росіян і російської влади... Насправді, я завжди кажу - Я пацифіст і проти війни, я за те, щоб Україна і Росія жили в мирі. І це можна робити в міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас", - сказав Цимбалюк.

Однак, як підкреслив Роман Цимбалюк, йому за адресою не прийшла повістка для виклику на допит, а про слідчі дії він дізнався з публікації Russia Today.

Також журналіст розповів, що йому особисто дзвонили з пресслужби Кремля і запрошували на пресконференцію Путіна, яка відбудеться 23 грудня, а через якийсь час журналіст дізнається, що наступного дня він повинен з'явитися в прокуратуру Москви.

читайте такожРоман Цимбалюк: росіяни, яких "немає" на Донбасі, зібралися збивати українські Байрактари

"Мені інкримінують 15 діб або 100 годин обов'язкових робіт. Якщо мене відправлять на роботу в Russia Today - це буде перебір. Хоча я не проти, завжди цікаво подивитися, як працюють "колеги"... як я розумію, це тиск на ЗМІ. Навіть на федеральних каналах кажуть: "Ти за свої слова відповіси". А слова мої прості, можу повторити ... Я прийму збалансування рішення, не знаю, з адвокатами пораджуся... повістки немає, а запрошення на пресконференцію є. Може вони не хочуть, щоб я приходив на пресконференцію", - додав Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції Ехо Москва.

Довідка. Роман Цимбалюк - український журналіст, власний кореспондент інформаційного агентства УНІАН у столиці Росії. Проживає в Москві, бере участь у популярних політичних ток-шоу на росТБ, в ефірі яких займає проукраїнську позицію.

Читайте також:

viber
Роман Цимбалюк
Зараз ви переглядаєте новину «Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразПриносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо зараз Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022 Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дні Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівГороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, Козерогів В Україні анонсували різке зниження тарифу на газ: кому пощастить платити меншеВ Україні анонсували різке зниження тарифу на газ: кому пощастить платити менше
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:20

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'є

18:01

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого - магія дня

18:01

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

18:00

Ірина Білик знялася в пальто на голе тілоВідео

17:42

В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочівВідео

Реклама
17:39

Визначили кращого забудовника у 2021 році новости компании

17:26

Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

17:20

В Україні стався сильний землетрусВідео

16:51

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

16:36

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатівВідео

16:28

"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

16:23

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

16:14

Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

16:11

"Велике будівництво" на "Миколаївській Рив'єрі": дорога між курортами буде сучасною і екологічною

16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

Реклама
15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:22

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

13:05

Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

13:00

Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

12:43

У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в УкраїнуВідео

12:22

"Велике будівництво" : у Сторожинці на Буковині відбудували зруйнований повінню міст

12:18

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

12:16

ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихВідео

11:52

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

11:37

Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

11:33

Три роки "доїли" бюджет: чиновники на Одещині вкрали 23 мільйони у дітейВідео

10:46

Завіз додому і не випускав 2 години: на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку

Реклама
10:32

Пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році - JP Morgan

10:28

У Держдепі заявили, що Україні не "світить" вступ до НАТО найближчі 10 років - APВідео

10:20

Анна Трінчер в тонесенькому мереживі показала, чим спокушає нареченого

09:46

"Боротьба України – і наша боротьба": Литва передала військову допомогуВідео

09:38

Крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки жителів Житомира потрапили в травмпункти

09:10

Залишили на 2-річного брата: на Буковині загинуло 10-місячне немовля

08:25

Коронавірус в Україні 9 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 12 тисяч за добуВідео

08:23

"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації в ПолтавіВідео

08:16

Вчителька з Києва, яка потрапила у мовний скандал, вибачилася та пообіцяла звільнитисяВідео

08:01

Захід зрозумів: Росія здатна на будь-яку гидотуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти