Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

Роман Цимбалюк / Facebook

Український журналіст і кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк викликаний на допит в прокуратуру.

Як повідомляє Аркадій Бабченко у Facebook, стосовно Романа Цимбалюка планують відкрити справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.3.1 КоАП Росії - "порушення ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності".

"Кореспондента УНІАН Роман Цимбалюк викликали на допит в прокуратуру Москви у справі про порушення ворожнечі і ненависті до росіян. Причиною став інформаційний контент, який Роман Цимбалюк розмістив на своєму особистому відеоблозі на YouTube", - пише Бабченко.

Як виявилося, приводом для перевірки і можливого відкриття справ стали, нібито, опубліковані українським журналістом відеоролики на своєму Youtube-каналі.

Романа Цимбалюка викликають на допит в прокуратуру Москви на 10:00 24 грудня 2021 року.

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"Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка раніше вимагала вислати українського журналіста з РФ, зраділа даній інформації. При цьому Скабєєва вирішила, що Цимбалюк не повернеться в Росію. Вона зазначила, що два дні тому Цимбалюк фотографувався разом з журналістом Аркадієм Бабченко в Литві", - додав Бабченко.

Що говорить сам журналіст

За словами журналіста, він вже більше 13 років проживає в російській столиці і влада країни прекрасно знає його місце проживання.

"Я шаную і думаю, що вони хочуть. Тому що розпалювання ненависті і ворожнечі до росіян і російської влади... Насправді, я завжди кажу - Я пацифіст і проти війни, я за те, щоб Україна і Росія жили в мирі. І це можна робити в міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас", - сказав Цимбалюк.

Однак, як підкреслив Роман Цимбалюк, йому за адресою не прийшла повістка для виклику на допит, а про слідчі дії він дізнався з публікації Russia Today.

Також журналіст розповів, що йому особисто дзвонили з пресслужби Кремля і запрошували на пресконференцію Путіна, яка відбудеться 23 грудня, а через якийсь час журналіст дізнається, що наступного дня він повинен з'явитися в прокуратуру Москви.

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"Мені інкримінують 15 діб або 100 годин обов'язкових робіт. Якщо мене відправлять на роботу в Russia Today - це буде перебір. Хоча я не проти, завжди цікаво подивитися, як працюють "колеги"... як я розумію, це тиск на ЗМІ. Навіть на федеральних каналах кажуть: "Ти за свої слова відповіси". А слова мої прості, можу повторити ... Я прийму збалансування рішення, не знаю, з адвокатами пораджуся... повістки немає, а запрошення на пресконференцію є. Може вони не хочуть, щоб я приходив на пресконференцію", - додав Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції Ехо Москва.

Довідка. Роман Цимбалюк - український журналіст, власний кореспондент інформаційного агентства УНІАН у столиці Росії. Проживає в Москві, бере участь у популярних політичних ток-шоу на росТБ, в ефірі яких займає проукраїнську позицію.

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