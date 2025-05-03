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РФ захотіла територій Казахстану: Астана завдала болючого удару у відповідь

Даяна Швець
3 травня 2025, 11:27
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Казахстан не лише заявив про свою позицію, а й дав чіткий сигнал: будь-яка публічна зневага до країни, її народу чи історії – матиме наслідки.
Путин, Токаев, развал РФ
Казахстан відреагував на принизливу риторику з боку РФ/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг канали

Головне з матеріалу DW:

  • Казахстан заборонив в'їзд низці російських публічних осіб за зневажливі висловлювання про суверенітет країни
  • Існує неформальний "чорний список" небажаних осіб, до якого входять пропагандисти і високопоставлені російські політики
  • Пропаганда РФ готувала підґрунтя для агресії проти Казахстану, використовуючи схожу риторику, як і щодо України

Казахстан ухвалив жорстке рішення і вирішив заборонити в’їзд низці російських публічних осіб, які дозволяли собі зневажливі висловлювання про казахський народ та суверенітет країни. Причиною цього, як пише Deutsche Welle, стали скандальні заяви одного з пропагандистських "експертів" РФ, які фактично дублювали ту ж риторику, яку Москва використовувала проти України перед початком повномасштабної війни.

Як повідомляє DW, якщо зробити детальний аналіз, то, по суті, він повторив ту саму риторику, яку Кремль застосовував щодо України, готуючи на неї напад. Видання також підтвердило існування неформального списку осіб, небажаних на території Казахстану, серед яких фігурують і високопоставлені політики.

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Свого часу першим у цьому списку був Володимир Жириновський – лідер ЛДПР, який ще у 2022 році назвав Казахстан "штучною державою" та погрожував йому окупацією. Зі списку він випав лише після своєї смерті.

"Зараз у ньому такі одіозні особистості, як Тіна Канделакі, Тигран Кеосаян, Олександр Дугін, Нікіта Мендкович, депутати Держдуми Євген Федоров, В'ячеслав Ніконов і Петро Толстой. Серед тих, кого не хотіли б бачити в Казахстані, також значаться Костянтин Затулін і Євген Примаков", — розповіло джерело.

Усі згадані особи або публічно принижували Казахстан, або, як Жириновський, озвучували територіальні претензії до держави. Найвідоміший серед них – віцеспікер Держдуми Петро Толстой, який відомий своїми крайніми націоналістичними поглядами й підтримкою агресивної імперської політики Кремля.

Він неодноразово заявляв, що деякі казахські міста мають бути "російськими", а сам Казахстан – це потенційна "наступна проблема після України". Як висновок, DW зазначать, що, якщо б Путін досяг успіху у блискавичному захопленні Києва, саме Казахстан міг стати наступним об'єктом агресії.

Кремлівська інформаційна машина, за даними аналітиків, роками готувала ґрунт для можливого наступу – у ЗМІ та політичних виступах системно наголошувалося на "неістинності" казахської державності, вигадувалися міфи про "російськомовних, яких потрібно захищати", та озвучувалися претензії на території.

Відносини РФ та Казахстану - що відомо

Як повідомляв Главред, під час візиту президента Росії до Астани Казахстан підніс Путіну неприємний "сюрприз". Змінились кольори російського триколору, перефарбувавшись в український прапор.

Також неодноразово експерти висловлювали думку, що після провалу в Україні РФ готує нове вторгнення. Наступною ціллю, цілком ймовірно, що може стати якраз Казахстан.

Ба більше, також з'явилася інформація, що Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад. Така заява викликала резонанс як у Астані, так і в Москві, підвищивши напруженість у відносинах між країнами.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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