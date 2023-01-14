"РФ в глухому куті": у Путіна лишилася надія тільки на цю зиму – російський опозиціонер

Диктатор РФ розуміє, що у нього лишилося не так багато часу, тому хоче використати свій останній шанс – мобілізувати велику кількість росіян на війну.

У Путіна лишилася надія тільки на цю зиму, вважає російський опозиціонер Дмитро Гудков/ сайт Кремля, Instagram

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що уже програє війну проти України. До весни в РФ уже не залишиться ніяких ресурсів. Тому він хоче використати свій останній шанс і мобілізувати на війну проти України велику кількість людей.

Путін сподівається лише на цю зиму. Про це розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков "24 каналу".

"У Путіна залишилася надія на цю зиму. Він думав, що через газовий шантаж європейці будуть менше підтримувати України, але цього не відбувається", – зазначає експерт.

Якщо план Путіна не спрацює і мобілізація окупантам не допоможе, то проблеми почнуться уже всередині країни-агресорки, каже Гудков.

Хто такий Дмитро Гудков Дмитро Гудков – російський політик, громадський діяч, опозиціонер. У червні 2021 року покинув РФ через переслідування, переїхавши до України, пише Вікіпедія.

Також він зазначає, що навіть якщо окупантам вдасться набрати 500 тисяч мобілізованих, їх буде дуже складно організувати, адже першочергово усіх доведеться оснастити зброєю та одягом.

"Це буде чергове гарматне м'ясо, яке відправлять до України. Все це призведе до масових жертв, поганих звісток. Буде велика кількість вдів, які звертатимуться до президента, керівництва, депутатів, губернаторів", – зазначає російський опозиціонер.

Проте Путін, ймовірно, піде на ці жертви, адже в нього залишилося не так багато часу, зазначає Гудков.

Раніше повідомлялося, що російський директор Володимир Путін програв газову війну Євросоюзу. Німеччина, яка є країною з найпотужнішими газосховищами в ЄС, заповнили свої сховища без газу від Газпрому і вже готується до наступної зими. Німецькі ПСГ заповнені на 90%.

Нагадаємо, раніше публіцист та політолог Михайло Шейтельман зазначав, що Путін ще має можливість врятуватися, зберегти свої життя і свободу, якщо він зараз капітулює в обмін на західні гарантії безпеки. Якщо він цього не зробить, після поразки у війні його безпеку вже ніхто не гарантує. Після поразки Путіну не допоможуть спроби заховатися в інших країнах – тоді Заходу буде достатньо й одного тижня, щоб його знайти і ліквідувати.

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