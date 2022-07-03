"РФ знищує українців на своїй території": деталі загибелі сім'ї з-під Харкова

Вибухи в Бєлгороді / t.me/lentachold

Стали відомі подробиці загибелі сім'ї українців з Харківської області в Бєлгороді в результаті вибухів російських ракет.

Як розповів голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у себе в Facebook, трагедія була спровокована "діями, викликаними російськими військовослужбовцями".

За його інформацією, в ніч на неділю в російському місті Бєлгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки.

"Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - пише Задоренко.

У свою чергу в Мережі звернули увагу на те, що в житлових будинках в Бєлгороді люди помітили застряглий двигун від російського комплексу "Панцир-С", яких немає на озброєнні України.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ після вибуху на території Новошахтинського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області почалася пожежа, яку все-таки вдалося загасити.

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