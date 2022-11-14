"РФ – країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з 5 кроків для економічної ізоляції Росії

Світ повинен знизити залежність від російських енергоносіїв, впевнений Сунак/ сайт Кремля, скрін

Прем'єрміністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував план, який допоможе знизити вплив країни-агресорки Росії на світову економіку.

Він назвав Росію країною-ізгоєм і наголосив, що інші держави не повинні залежати від неї. Про цей йдеться у колонці Сунака у виданні The Telegraph під назвою "П’ять способів зменшити контроль Володимира Путіна над світовою економікою".

Британський прем’єр наголошує, що інші країни повинні знизити залежність від енергоносіїв Росії і виробляти більше продовольства.

План Сунака передбачає таких 5 кроків:

Продовження підтримки тим, хто взимку її найбільше потребує. Він зазначив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну, а також допомагає своїм громадянам у ситуації з великими рахунками за електроенергію. Крім цього, Британія вживає заході, щоб запобігти голоду у світі.

Країни, які мають можливість, повинні виготовляти більше продовольства і вивільняти запаси. Британський прем’єр звинуватив Росію, що вона використовує продовольство як зброю. Також він підтримав дії ООН щодо продовження зернової угоди.

Потрібно забезпечити безпеку ланцюжків постачання. Також необхідно позбутися енергозалежності від РФ.

Бути і далі прихильниками вільних ринків та відкритої глобальної економіки.

Також Сунак закликав виявляти тих, хто з використанням своїх можливостей створює кредитні пастки для країн, які розвиваються (тобто коли країна-кредитор задля збільшення свого впливу збільшує рівень боргу країні, яка позичала у неї кошти). Прем’єр Британії зазначив, що також потрібно займатися усуненням причин зростання інфляції.

Раніше Сунак заявив, що саміт країн G20 в Індонезії вийде за рамки звичного формату. Держави будуть консолідовано критикувати режим Володимира Путіна за війну проти України. Директора країни-агресорки Росії збираються притягнути до відповідальності і вказати на його повну зневагу до правил міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час розмови з Ріші Сунаком його запросили в Україну. Зеленський зазначив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.

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