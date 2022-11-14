"РФ – країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з 5 кроків для економічної ізоляції Росії

Сунак наголошує, що світ повинен зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв.
Прем'єрміністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував план, який допоможе знизити вплив країни-агресорки Росії на світову економіку.
Він назвав Росію країною-ізгоєм і наголосив, що інші держави не повинні залежати від неї. Про цей йдеться у колонці Сунака у виданні The Telegraph під назвою "П’ять способів зменшити контроль Володимира Путіна над світовою економікою".
Британський прем’єр наголошує, що інші країни повинні знизити залежність від енергоносіїв Росії і виробляти більше продовольства.
План Сунака передбачає таких 5 кроків:
- Продовження підтримки тим, хто взимку її найбільше потребує. Він зазначив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну, а також допомагає своїм громадянам у ситуації з великими рахунками за електроенергію. Крім цього, Британія вживає заході, щоб запобігти голоду у світі.
- Країни, які мають можливість, повинні виготовляти більше продовольства і вивільняти запаси. Британський прем’єр звинуватив Росію, що вона використовує продовольство як зброю. Також він підтримав дії ООН щодо продовження зернової угоди.
- Потрібно забезпечити безпеку ланцюжків постачання. Також необхідно позбутися енергозалежності від РФ.
- Бути і далі прихильниками вільних ринків та відкритої глобальної економіки.
- Також Сунак закликав виявляти тих, хто з використанням своїх можливостей створює кредитні пастки для країн, які розвиваються (тобто коли країна-кредитор задля збільшення свого впливу збільшує рівень боргу країні, яка позичала у неї кошти). Прем’єр Британії зазначив, що також потрібно займатися усуненням причин зростання інфляції.
Раніше Сунак заявив, що саміт країн G20 в Індонезії вийде за рамки звичного формату. Держави будуть консолідовано критикувати режим Володимира Путіна за війну проти України. Директора країни-агресорки Росії збираються притягнути до відповідальності і вказати на його повну зневагу до правил міжнародного співтовариства.
Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час розмови з Ріші Сунаком його запросили в Україну. Зеленський зазначив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.
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