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РФ спробує "відрізати" угруповання ЗСУ: експерт про операцію в Курській області

Олексій Тесля
31 серпня 2024, 02:05
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Якщо РФ атакуватиме в лоб, значить братиме один населений пункт за іншим, каже Юрій Федоров.
ЗСУ, Курська область
/ Колаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Говорити про контрнаступ росіян у Курській області доволі складно, тому що це дуже специфічна територія і дуже специфічний театр військових дій, заявив військовий експерт Юрій Федоров.

Як пояснив він у коментарі Сurrenttime, контроль над територією фактично зводиться до того, щоб контролювати ті чи інші населені пункти, деякі висоти і перехрестя доріг.

"Що має робити Росія із сотнею населених пунктів, які контролюють ЗСУ? Якщо атакувати в лоб, значить, потрібно брати один населений пункт за іншим. Це справа дуже нудна, вимагає дуже великої кількості сил і засобів", - каже експерт.

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Він не виключає, що можливий задум російського генштабу полягає в тому, щоб рухатися вздовж кордону з тим, щоб відрізати зайняту ЗСУ територію Курської області від України.

"Це, напевно, найграмотніший із військового погляду шлях видавлювання ЗСУ. Інакше доведеться Росії брати або намагатися брати один населений пункт за іншим. Природно, ЗСУ зриватимуть цей наступ. Якщо все піде, як я кажу, попереду кілька місяців, як мінімум, нудної боротьби за кожен населений пункт", - зазначив співрозмовник.

Водночас він згоден з оцінкою американської преси, яка пише, що Москві знадобиться близько 50 тисяч військових для того, щоб повернути контроль над Курською областю.

І резерви вже перекидаються, але не з Донбасу, як прогнозували багато експертів, а з тимчасово окупованої частини Запорізької області, додав Федоров.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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війна Росії та України Операція в Курській області
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