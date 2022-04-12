Путін заявив австрійському канцлеру, що хотів би швидкого закінчення війни/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером заявив, що було б краще, "якби війна скоріше закінчилася". Проте сам канцлер зазначає, що незрозуміло, який зміст російський президент вклав у цю фразу.

Про це Негаммер розповів після розмови з Путіним, яка відбулася у понеділок, 11 квітня, пише The New York Times. За словами австрійського канцлера, президент РФ дослівно сказав так: "Було б краще, якби вона (війна) скоріше закінчилася".

Негаммер зазначає, що точний зміст цієї фрази залишається незрозумілим – адже це може означати як готовність Путіна до мирних переговорів, так і підготовку до швидкого і жорстокого нападу на Донбас.

Також канцлер Австрії зазначив, що Путін відмахується від озвучених йому фактів про злочини російської армії і говорить про те, що вони нібито інсценовані Україною. За словами Негаммера, у нього лишилося враження, що російський президент зневажливо ставиться до звірств військ РФ, які були зафіксовані в Україні. Проте важливо "зіштовхувати" Путіна з реальністю і фактами війни, додав канцлер.

Негаммер також зазначив, що немає сумнівів у тому, що Росія стягує свої війська і готується до великомасштабного наступу на Донбас.

Раніше радник голови МВС України Антон Геращенко висловив думку, що на рішення російського президента Володимира Путіна продовжувати чи закінчити війну проти України можуть вплинути західні партнери нашої держави. Якщо вони надаватимуть більше зброї для захисту від російської агресії, Путін розумітиме, що продовження війни для нього означатиме більше проблем і боятиметься втратити владу в РФ.

Крім цього, раніше дипломат, колишній ексочільник МЗС України Володимир Огризко заявив, що зміна російського диктатора Володимира Путіна на будь-якого іншого лідера не змінить режим в Росії. Адже всі росіяни є відображенням самого Путіна, це видно з того, як вони підтримують ініційовані ним звірства під час війни проти України.

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