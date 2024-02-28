РФ готується до війни із Китаєм: у FT розкрили таємні документи про ядерний удар

У таємних російських документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї.

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РФ готується до вторгнення Китаю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські війська відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, свідчить витік інформації з військових файлів РФ. Ці файли містять сценарії підготовки до вторгнення Китаю.

У таємних російських документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї. Він нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Йдеться про 29 таємних військових файлів, складених у період від 2008 до 2014 року, передає Financial Times.

Критерії для потенційної відповіді ядерним ударом варіюються від вторгнення ворога на російську територію до конкретніших тригерів, як-от знищення 20% стратегічних підводних човнів РФ з балістичними ракетами.

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Хоча вік документів - 10 років і більше, експерти стверджують, що вони досі актуальні для сучасної військової доктрини Росії.

Матеріали російських навчань демонструють, що Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, які зображують вторгнення з боку Китаю. Навчання дають рідкісну можливість уявити те, як Росія розглядає свій ядерний арсенал як наріжний камінь своєї оборонної політики, і як готує війська до завдавання першого ядерного удару в певних бойових умовах.

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю

В одній із вправ, де описується гіпотетичний напад Китаю, йдеться, що Росія, названа в межах військової гри "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

"Головнокомандувач віддав наказ... застосувати ядерну зброю... У разі розгортання противником підрозділів другого ешелону і загрози подальшого наступу "Півдня" на напрямку головного удару", - йдеться в таємному документі.

У ще одній навчальній презентації для офіцерів ВМС Росії (не пов'язаній із Китаєм) вказані ширші критерії потенційного ядерного удару. Зокрема, йдеться про висадку противника на території РФ, ураження підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних районів, або неминучий напад ворога із застосуванням звичайних видів озброєння.

Поріг визначається як сукупність чинників, за яких втрати російської армії "незворотно призведуть до її нездатності зупинити велику ворожу агресію", що є "критичною ситуацією для державної безпеки Росії".

Нагадаємо, що у Китаї підіграли Путіну і зробили цинічну заяву про війну проти України. Офіційний Пекін знову вирішив взагалі не помічати військову агресію Росії проти України і висунув ініціативи, які не витримують жодної критики.

ЄС вперше може застосувати санкції проти Китаю. До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.

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