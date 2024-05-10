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"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

Юлія Закрепа
10 травня 2024, 12:59
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Президент Фінляндії назвав "незворотним" процесом перспективи вступу України до НАТО.
'Може статися непомітно': у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні
Коли в Украні настане мир / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 окрема бригада морської піхоти

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про головні умови миру в Україні та що для цього потрібно впершу чергу.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - наголосив Стубб в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він наголосив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Стубб висловив сподівання, що участь у заході візьме "якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією"

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"Це також може статися непомітно", - наголосив лідер Фінляндії та додав, що зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також він назвав "незворотним" процесом перспективи вступу України до НАТО.

Хто такий Александр Стубб?

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Президент зазначив, що Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, за яких умов можливі переговори з РФ. Щоб переговори відбулися, Путін повинен показати, що він готовий вести діалог відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Повномасштабна війна проти України стала для країни-агресорки Росії стратегічним фіаско.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною. Москва не відкидає пропозицію про переговори щодо завершення війни, однак одразу наголосив, що в Україні та країнах Заходу "немає з ким розмовляти".

Тарас Загородній розповів, навіщо Путін хоче зупинити війну. Усі мирні ініціативи Росії спрямовані на те, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні, переозброїтися та на знову напасти, вважає військовий експерт.

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перемир'я війна в Україні Финляндия ЗСУ
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