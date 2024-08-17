Операція ЗСУ в Курській області може 'втопити' Путіна: експерт здивував прогнозом

Путіну доведеться вибирати між збереженням війська на східному фронті та спробами зупинити наступ українських сил у Курській області, вважає Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/operaciya-vsu-v-kurskoy-oblasti-mozhet-utopit-putina-ekspert-udivil-prognozom-10589321.html Посилання скопійоване

Світан про паралелі між підводним човном "Курськ" та подіями в Росії / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, скріншот

Паралелі між подіями серпня 2000 року, коли "затонув" підводний човен "Курськ", та подіями серпня 2024 року в Курську мають глибокий символізм. Операція України в Курській області РФ може "втопити" Путіна. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

Світан допускає, що цей "новий Курськ" може стати загрозою для самого Путіна. За його словами, для росіян символізм і дати мають важливе значення, "для них це серйозно".

"Операція ЗСУ в Курській області може і "втопити" Путіна, якщо він не зніме війська зі східного фронту, щоб зупинити наші наступальні дії в Курській області. Якщо зніме, тоді йому нічого не загрожує, але він втратить темп наступальних дій на Донбасі", - зазначив експерт.

Світан підкреслив, що будь-яке рішення диктатора Путіна в цій ситуації вигідне для України.

"Тому що розгортання наших військ у бік Москви, на північ, у край неляканих ідіотів – це безпрограшний варіант. Для нас це вигідніше, ніж воювати тільки на південному фронті", - додав він.

Дивіться відео чату з Романом Світаном з аналізом перспектив Курської операції ЗСУ:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українська армія успішно просувається вперед в Курській області, повідомили у Генштабі ЗСУ. У ранковому зведенні 17 серпня зазначено, що операція триває і російські військові продовжують здаватися в полон.

Також під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для України, повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він також зазначив, що ЗСУ зміцнюють позиції на Курщині та розширюють стабілізовану територію.

Як повідомляв Главред, українські війська вже понад тиждень активно просуваються в Курській області, що вразило Захід і підтвердило, що Україна має потенціал для перемоги, повідомляє Bloomberg. Успіхи ЗСУ сприяли розмовам про зняття обмежень на західну зброю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред