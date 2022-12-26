Розмріялися про "швидку перемогу": у Кремлі вигадали новий метод підготовки військових

Центри для підготовки військових, які збираються створювати за прикладом Чечні, нібито повинні "зробити РФ сильнішою", думають в Кремлі.

У Кремлі вигадали новий метод підготовки військових/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Російська верхівка влади вигадала новий спосіб, як готувати військових, щоб "швидше виграти у війні проти України". У Кремлі запропонували створити центри підготовки російських військових по всій країні-агресорці за прикладом Чечні.

Таку пропозицію озвучили віцепрем'єр, постпред президента РФ у ДФО Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

У РФ збираються залучити до створення таких центрів одного із засновників Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.

"Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно. І сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях", – сказав Трутнєв.

Він висловив рожеві мрії Кремля про те, що такі центри нібито допоможуть країні-агресорці "ставати сильнішою". Також він помріяв про те, що таке рішення допоможе РФ "швидше перемогти у війні".

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що армія країни-агресорки Росії перебуває у плачевному стані. РФ у війні проти України намагається взяти гору, застосовуючи побільше живої сили, застарілих радянських снарядів та крилатих ракет. В армії РФ вміють лише багато говорити, але своїх солдат відправляють на поле бою із застарілими боєприпасами і без необхідної амуніції, каже радник голови ОП.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут на Донеччині. Вони кидають туди основні свої сили, але успіху немає. У зв'язку з цим в російській армії посилився розкол.

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