"Голяка підуть на позиції ЗСУ": Подоляк назвав трьох "китів", на яких ледве тримається армія РФ

В армії РФ вміють лише багато говорити, але своїх солдат відправляють на поле бою із застарілими боєприпасами і без необхідної амуніції, каже радник голови ОП.

Михаил Подоляк назвав слабкі місця російської армії/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Армія країни-агресорки Росії перебуває у плачевному стані. РФ у війні проти України намагається взяти гору, застосовуючи побільше живої сили, застарілих радянських снарядів та крилатих ракет.

Проте із забезпеченням війська в окупантів серйозні проблеми. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "FREEDOM".

За його словами, є три складові стану армії Росії на цей час:

1. Перша складова полягає у тому, що російське військо – це армія "плакатного типу", у якій лише багато говорять. Вони не можуть нормально тренувати особовий склад, тому беруть бозна-кого і відправляють на фронт. Частину людей відправляють вчитися у білоруських інструкторів.

2. Друга складова – відсутність амуніції. У РФ дуже слабкий військово-промисловий комплекс. Вони готують "Сармати" і "Ярси", щоб лякати світ, але не можуть забезпечити своє військо усім необхідним.

3. Третя складова – тотальні крадіжки чиновниками.

Також Подоляк розповів про те, що в російських окупантів є три складові ведення війни.

"Ми дуже точно розуміємо тип війни, яку веде Російська Федерація, і намагаємося нашим партнерам це пояснити. У росіян є три складові: це жива сила, снаряди радянських часів та крилаті ракети для геноциду цивільного населення", – каже радник голови ОП.

Він наголосив, що Путін і Шойгу брешуть про нібито реформування своєї армії.

"Росія – це країна, яка надзвичайно нетехнологічна, і лише поки ресурсно може протриматися. Ресурсно – це певний об'єм військової техніки, цільових грошей та мобілізованих, які будуть голяки йти на позиції", – зазначає Подоляк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше зазначали, що російські окупанти вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут на Донеччині. Вони кидають туди основні свої сили, але успіху немає. У зв'язку з цим в російській армії посилився розкол.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус раніше зазначав, що є три фактори, які можуть зруйнувати російське військо:

чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану;

чи зможе отримати додаткові ракети та боєприпаси з Ірану або Північної Кореї;

як швидко російські окупанти усвідомлять розміри втрат свого війська і безглуздість війни, розв’язаної диктатором РФ Путіним.

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