Ракети понад 640 км і аналог NASAMS: у WP дізналися про виробництво України

Україна не може повністю вирішити питання озброєння ЗСУ без американської допомоги, сказав заступник гендиректора Української бронетехніки Максим Полів'яний.

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Україна виробляє далекобійні ракети і аналог NASAMS - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, РНБО

Україна веде розробку систем протиповітряної оборони з високоточними ракетами за аналогією із зенітною ракетною системою NASAMS. До того ж триває робота з виробництва ракети дальністю 650 кілометрів.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що Україна має свої виробничі потужності і деякі ресурси, протн запустити швидке виробництво складно, оскільки після розпаду СРСР українська збройова промисловість практично розвалилася.

"На жаль, я можу сказати, що без допомоги наших західних партнерів, наших друзів, зокрема зі США, ми не зможемо повністю задовольнити потреби Збройних сил України", - вважає заступник гендиректора Української бронетехніки Максим Полів'яний. відео дня

Автори тексту сказали, що міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин уже зазначав застосування українськими військами ракети дальністю понад 640 км.

Війна Росії проти України

Шеф Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні: Ллойд Остін заявив, що США не дадуть Києву зазнати поразки в битві з Москвою. Американці готові продовжувати підтримувати українську державу.

Колишній офіцер армії США, військовий аналітик Алекс Вершинін вважає, що якщо Заходу доведеться воювати з РФ, то війна може бути схожа на війну Росії проти України. Західному світу потрібно вчитися вести військову кампанію на виживання.

Ключову роль у завершенні війни Росії та України міг би зіграти Китай, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у Пекіна особливі відносини з Москвою. Київ веде з КНР консультації з питань щодо формули миру Володимира Зеленського.

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Висота ураження: до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85 Швидкість цілі максимальна, м / з: 1000. Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

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