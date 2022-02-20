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Ракетні навчання і погрози Україні: в ЄС пригрозили Росії жорстким ударом

20 лютого 2022, 16:47

Євросоюз не може вічно пропонувати Росії "оливкову гілку" в умовах агресивної політики Москви, сказав Шарль Мішель.

Шарль Мішель
Якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення в Україну, Москві загрожують масштабні санкції - Мішель / Reuters

Європейський Союз не може на постійній основі демонструвати мир щодо РФ в умовах, коли Москва проводить ракетні навчання і загрожує військовим вторгненням на територію України. Євросоюз беззастережно підтримує українську державу. Можлива військова інтервенція проти Києва призведе до масштабних антиросійських санкцій. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки він розповів про те, що ситуації із загостренням конфлікту на Донбасі і погрозами військового вторгнення на територію України змушують задуматися про те, чи існують у Москви наміри йти на діалог із західним світом щодо гарантій безпеки.

За його словами, позиція Європи залишається однозначною - подальша військова агресія РФ проти України призведе до серйозних санкцій щодо Москви.

"Декілька днів тому їхні слова дали дуже маленький промінчик надії. Але їх дії приймають форму триваючого нарощування військової потужності, серйозних інцидентів на Донбасі, у тому числі і сьогодні. Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, допоки Росія проводить ракетні випробування і продовжує накопичувати війська. Одне можна сказати напевно: якщо буде подальша військова агресія, ми відповімо масштабними санкціями", - попередив Мішель.

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читайте такожУкраїна оголосить США, Британії та РФ ініціативу щодо Будапештського меморандумуТакож він додав, що Європейський Союз беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Український народ зробив свій вибір. Москва побоюється поширення такої політики на весь регіон.

"Народ України зробив вільний вибір демократичних цінностей, верховенства закону і реформ, і це має велике значення. Але цей демократичний вибір сприймається Кремлем як екзистенціальна загроза через його можливе поширення на весь регіон", - підкреслив Шарль Мішель.

Загроза військового вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байден 18 лютого зробив заяву про те, що, як він вважає, глава Кремля Володимир Путін прийняв рішення щодо військової операції Росії проти України. На думку американського глави держави, російська військова інтервенція може відбутися вже найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що на окупованому Донбасі і в захопленій АР Крим перебувають 30-35 тисяч військових РФ. Ситуація, як і раніше, небезпечна - будь-який обстріл може призвести до повномасштабного російсько-українського військового конфлікту.

Американське видання Politico назвало нову дату військового вторгнення Росії в Україну - 20 лютого. Експерти вважають, що це пов'язано із завершенням військових навчань Москви і Мінська, Мюнхенської конференції та Олімпіади у Пекіні. Вони припускають, що дати можуть змінюватися.

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