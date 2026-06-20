Ракета полетить на 500 км: у Bloomberg дізналися про нову зброю для України

Проєкт Brakestop спрямований на створення більш доступних засобів ураження на великі відстані.

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У Великій Британії створюють нову ракету / Колаж: Главред, фото: MBDA, rotronaero

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Проєкт Brakestop спрямований на створення більш доступних далекобійних засобів ураження

Нові ракети зможуть нести боєголовку вагою 225 кг і долітати на 500 км

Велика Британія розробляє нові ракетні системи для України в рамках проєкту Brakestop. Зброя не міститиме американських компонентів і може з’явитися на фронті протягом року.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, до створення систем залучені компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace.

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Що відомо про нову ракету

Проєкт Brakestop спрямований на створення більш доступних далекобійних засобів ураження, які можна швидше виробляти та постачати на фронт. Британський уряд прагне зменшити залежність від дорогих високоточних ракет і прискорити темпи виробництва озброєння для України.

У розробці беруть участь провідні оборонні компанії, які працюють над створенням нових боєприпасів з оптимальним співвідношенням вартості, дальності та бойової ефективності.

Очікується, що нові системи зможуть нести боєголовку вагою не менше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Водночас їхня точність і потужність будуть нижчими, ніж у ракет Storm Shadow, проте вартість значно менша — приблизно 530 тисяч доларів за одиницю без урахування боєголовки.

Терміни реалізації проєкту Brakestop

Випробування планується провести найближчими місяцями у Великій Британії та Україні. За прогнозами, перші зразки можуть з’явитися на полі бою протягом року після завершення випробувань.

За даними джерел, виробники готові запустити серійне виробництво до 40 одиниць озброєння на місяць уже через 3–4 місяці після отримання замовлення. У разі відсутності контракту з британським урядом компанії можуть запропонувати ці системи Україні або іншим європейським країнам.

Окремо підкреслюється, що однією з ключових вимог Лондона є повна відсутність американських компонентів та залежності від американських даних, що свідчить про прагнення Великої Британії зміцнити власну оборонну автономію.

/ Інфографіка Главреда

ППО України стикається з ризиком нестачі ракет

Україна може зіткнутися з загрозою дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Як повідомляє Financial Times, за умови збереження поточної інтенсивності російських ударів або їхнього посилення витрата боєприпасів зростатиме швидше, ніж їхнє поповнення.

Додаткові складнощі пов’язані з поставками зі США: ракети, що закуповуються у виробників, нерідко надходять із затримками і не повністю покривають потреби української ППО. На цьому тлі навантаження на систему протиповітряної оборони країни продовжує збільшуватися.

Раніше Олександр Коваленко розповів, коли почнуться масовані удари по Москві. Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня — на початку вересня.

Як повідомляв "Главред", щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО. Велика інтенсивність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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