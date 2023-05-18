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Радіостанція у Франції потрапила в скандал, назвавши турне Зеленського Європою "шапіто"

Анна Ярославська
18 травня 2023, 12:01 оновлено 18 травня, 12:12
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Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень від медійників. Станом на ранок 18 травня в RTL так і не знайшли способу пояснити свій цинізм.
RTL, Бахмут, Зеленський, Макрон
Радіостанція RTL France потрапила в скандал через цинічні жарти про Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот twitter.com/RTLFrance, ОП, 24 ОМБр імені короля Данила

Французька радіостанція RTL France потрапила у скандал через неадекватні жарти з приводу війни в Україні та візиту президента країни Володимира Зеленського у Францію.

Ведуча програми RTL France 15 травня дозволила собі назвати турне Зеленського Європою "шапіто", тобто мандрівним цирком. Після цього французький комік Лоран Герра під веселу музику озвучив програму візиту українського лідера, обігравши її так, як ніби це оголошення циркового виступу.

Радіостанція RTL France
Радіостанція RTL France потрапила в скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот twitter.com/RTLFrance
Радіостанція у Франції потрапила в скандал, назвавши турне Зеленського Європою 'шапіто'
У студії всім було весело після цинічних жартів ведучої RTL France / скріншот twitter.com/RTLFrance

Відповідне відео опубліковали в Twitter радіостанції RTL France з підписом: "Цирк Зеленського скоро у вас!".

відео дня
Радіостанція у Франції потрапила в скандал, назвавши турне Зеленського Європою 'шапіто'

Після витівки ведучих RTL France нарвалася на гостру критику.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень від медійників. Він назвав витівку цинічною, нетактовною та не характерною для дружнього французького народу.

"Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, який страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу і можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав дипломат у своєму Twitter.

Скріншот

В акаунті RTL у Facebook та Twitter українці залишають обурені коментарі та фото реалій російської агресії проти України.

Радіостанція у Франції потрапила в скандал, назвавши турне Зеленського Європою 'шапіто'
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Візит Зеленського до Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії

13 травня Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

14 травня Зеленський перебував з офіційним візитом у Німеччині. У Берліні він зустрівся зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Шольц українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Канцлер назвав візит Зеленського "потужним сигналом" і додав, що Німеччина готова продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

У німецькому місті Аахен Зеленському та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз немає більш гідного кандидата, ніж Зеленський та народ України.

Після офіційного візиту до Німеччини Зеленський вирушив до Франції. Пізно ввечері 14 травня він прибув Париж, в Єлисейському палаці його зустрів глава Франції Еммануель Макрон. Він заявив про підтримку нашої країни. У найближчі тижні Франція передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC.

Після Франції Зеленський відвідав Велику Британію та зустрівся з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км. Про це заявили в уряді країни після того, як президент Володимир Зеленський прибув до Лондона.

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