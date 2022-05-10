Намагався рухатися "як раніше": британський офіцер звернув увагу на набряклого Путіна на параді

Британський офіцер звернув увагу на набряклого Путіна на параді/ Фото facebook.com/alexey.arestovich

У президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна може бути поганий стан здоров’я. Під час параду до Дня перемоги 9 травня в Москві російський диктатор щосили намагався рухатися "як раніше".

При цьому тіло Путіна виглядало набряклим. На це звернув увагу відставний британський офіцер, ексначальник Генштабу Збройних сил Великої Британії лорд Річард Даннат, пише Express.

За словами Данната, такі різкі зміни у зовнішності Путіна стали помітними після того, як він повернувся до виконання своїх обов'язків після пандемії COVID-19.

Британський офіцер зазначив, що Путін на параді рухався не так вільно і легко, як це було раніше.

"Я думаю, ми всі помітили, що насправді він виглядає досить набряклим", – зазначив Даннат.

Раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що президент РФ Володимир Путін може страждати на онкологічні захворювання. Розслідувач стверджує, що дуже багато наближених до російського диктатора людей все більше говорять про можливий рак.

Нагадаємо, Білий дім відповів на слова Путіна на параді в Москві. Заяви російського диктатора під час виступу 9 травня про те, що нібито західні країни самі винні, що Росія розв’язала війну проти України, є абсурдом і брехнею, наголосила речниця Білого дому Джен Псакі.

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