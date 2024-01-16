"Путіну не доведеться проводити мобілізацію": експерт описав стан армії окупантів

У країні-агресорці Росії заманюють росіян у свою окупаційну армію грошима. Окупантам вдається заманити в армію стільки росіян, скільки вони втрачають на фронті.

https://glavred.net/world/putinu-ne-pridetsya-provodit-mobilizaciyu-ekspert-opisal-sostoyanie-armii-okkupantov-10533596.html Посилання скопійоване

Експерт Роман Світан описав стан мобілізації в армії окупантів/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

Мобілізація російській окупаційній армії зараз не потрібна. У країні-агресорці Росії вигадали спосіб, як заманити до лав окупантів більше росіян і при цьому обійтися без мобілізації.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що в країні-агресорці налагодили механізм, як змушувати росіян воювати за допомогою грошей, тому дефіциту в людях в армії загарбників зараз немає.

"Мобілізація російській армії зараз не потрібна. Росія вже провела мобілізацію – призвали більше 300 тисяч, але без жодної користі. Коефіцієнт корисної дії виявився негативним, оскільки наявність непідготовлених і невмотивованих бійців, які не годяться для війни, призводить лише до втрат техніки та особового складу", – зазначив Світан.

Тому на другий рік війни росіяни перейшли на контрактний режим, каже експерт. А в якості мотивації в РФ використовують меркантильні інструменти – першу виплату, велику місячну зарплату, певне вирішення питань з боргами

"Можуть зняти судимість. Рекрут отримує позитивний для себе соціальний пакет, що мотивує його йти на службу до російського війська", – розповів військовий експерт.

Він зазначив, що мобілізаційні центри в Росії за добу відвідують близько 1000-1500 росіян. Спочатку діють рекрутингові контори, потім йде підготовка і перепідготовка.

За словами Світана, цей механізм працює, тому росіянам немає сенсу проводити мобілізацію. Якщо потік охочих воювати вичерпається, там піднімуть планку грошового утримання, і все відновиться.

"Російська влада зрозуміла, що це працює. Грошей у них вистачає – Захід щодня платить Росії до 1 мільярда доларів за енергоносії. Крім того, зараз у лавах російських військ зберігається баланс з рекрутингу та пакетування. Близько 1000 росіянців пакетуються на лінії фронту і приблизно стільки ж, або навіть більше, стають в чергу на пакетування через рекрутингові центри. Доки баланс зберігається, нової мобілізації не буде", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани РФ щодо захоплення двох міст:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією. Ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою, впевнений глава МЗС.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про збільшення армії РФ. Росіяни вже вийшли на максимальну кількість виробленої техніки і озброєнь, вважає військовий експерт Роман Світан.

Також Роман Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії. Україна може впоратися зі створенням "сірої зони" в Росії всього за кілька років, упевнений експерт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.