Путіну не вистачає "гарматного м'яса": РФ збирає 30-тисячну армію "добровольців" - CNN

Володимир Путін шукає шляхи поповнення підрозділів армії РФ / Reuters , sprotyv.info

У зв'язку з істотним виснаження окупаційних військ РФ у боях в Україні, в РФ формуються так звані добровольчі батальйони для участі в продовженні агресії.

Нові батальйони окупантів формуються по всій РФ. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди армії загарбників, повідомляє CNN. Приблизно третину з них планують кинути на Донбас.

Журналісти відзначають, що Володимир Путін довгий час пручався ідеї загальної мобілізації в Росії. Підкреслюється, що добровольчі батальйони – один із способів поповнити чисельність російської армії без такого радикального кроку.

У матеріалі звертається увага на те, що заклики вступати в батальйони, як правило, орієнтовані на бідніші і ізольовані регіони, використовуючи "швидкі гроші" як приманку.

Автори також вказали на те, що новим батальйонам РФ явно буде не вистачати бойового досвіду. Тому вони будуть брати участь виключно в бойовій підтримці і операціях бойової підтримки, в той час як інші будуть посилювати вже існуючі військові частини або формувати бойові батальйони.

Як уточнили в Інституті вивчення війни у Вашингтоні, на навчання добровольців російське керівництво планує виділити місяць, але це навряд чи перетворить їх на ефективних солдатів без військового досвіду.

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Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський оцінив ситуацію на південному напрямку у зв'язку з підготовкою контрнаступальних дій Збройних сил України.

Він вважає, що РФ намагається домогтися припинення вогню бо побоюється контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

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